Гражданские активисты трижды за сутки срывали брезент с памятника маршалу Коневу в Праге

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Протесты чешской общественности против решения администрации района Праги закрыть брезентом установленный на его административной территории памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу усиливаются. В течение суток, когда монумент был скрыт, гражданские активисты трижды срывали с него брезент. Об этом сообщила журналистам представитель муниципальной полиции столицы Ирена Сейфертова.

"В первый раз брезентовое покрытие с памятника было сорвано в пятницу. Это произошло вскоре после того, как оно было натянуто на него по распоряжению администрации района Праги-6. В ночь на субботу его частично искромсали ножами двое молодых людей. До того, как они были задержаны находящимися вблизи монумента служащими муниципальной полиции, им также удалось частично устранить покрытие. В субботу во второй половине дня оно вновь было сорвано пожилым мужчиной", - сказала Сейфертова.

В пятницу брезент с памятника полководцу сорвал основатель местного общественного объединения "Честь, свобода и уважение" Иржи Черногорский. В ночь на субботу это сделали граждане в возрасте 22 и 23 года, а несколько часов назад - пенсионер. Все четверо, по словам представителя муниципальной полиции, могут быть привлечены к административной ответственности.

Патруль муниципальной полиции у памятника Конева, как уточнила Сейфертова, был поставлен по требованию администрации Праги-6. Монумент является собственностью данного района, глава которого Ондржей Коларж настаивает на его устранении или переносе на закрытую для общественности территорию посольства России в Чехии. Рассматриваются варианты передать скульптуру стоящего в полный рост маршала в Музей Праги или в коммерческие военные музеи, находящиеся за пределами столицы.

Между тем, в Facebook возникла инициативная группа, планирующая в понедельник на площади Интербригады, на которой установлен памятник Коневу, митинг против действий муниципальных властей. Свое участие в нем подтвердили депутаты от левых парламентских партий республики. Начало акции запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени (17:00 мск).

Возмущение действиями властей шестого пражского района выразил в пятницу пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. Их решение по памятнику маршалу подверг критике первый вице-премьер-республики, министр внутренних дел и лидер Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.