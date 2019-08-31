Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дневная посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в субботу достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности МАКС-2019.

"В субботу МАКС посетили более 173 тыс. человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию ТАСС подтвердили в дирекции авиасалона МАКС-2019.

Утром в субботу демонстрационные полеты были перенесены по погодным условиям из-за сильного тумана. Задержка в демонстрационной программе составила более 1,5 часа. Утром Жуковский окутал сильный туман, видимость не превышала 700 м. По данным оперативного штаба, на территории ЛИИ им. Громова на 13:00 мск присутствовали более 100 тыс. человек.

В пятницу, в первый день массового посещения авиасалона МАКС-2019, его посетили более 103 тыс. человек.

МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.