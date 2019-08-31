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Голодец: Забайкалью и Иркутской области необходима помощь в подготовке к учебному году

Заместитель председателя правительства РФ также отметила, что в целом все регионы готовы к началу года

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от паводков Забайкальский край и Иркутская область нуждаются в поддержке в части подготовки культурных и спортивных учреждений к новому учебному году, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Ситуация в целом позитивная, все готовы к началу учебного года. В реальной поддержке нуждается Забайкальский край, есть несколько регионов, которые пострадали от поводков, понятно, Иркутская область, там тоже нужна помощь. Но в целом коллеги думают о начале учебного года, и все к нему готовы", - сказала Голодец.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что прошли большие совещания по готовности к учебному году. "Дополнительное образование должно быть современным, доступным и должно быть интересным для интересных детей", - сказала вице-премьер РФ.

По ее словам, на сегодняшний день в РФ 57% детей школьного возраста занимаются дополнительным образованием - ходят в спортивные секции, музыкальные школы, школы искусств. "И наша задача - сделать так, чтобы для детей дополнительное образование было максимально доступно, и для каждого ребенка была своя траектория его развития в дополнительном образовании", - добавила она.

Ранее Голодец сообщила, что более 5 миллионов детей в России занимаются по дополнительным образовательным программам в области искусства в обычных школах.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияЗабайкальский край
Северный Кавказ
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