В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в $37,6 млн

ОТТАВА, 31 августа. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37,6 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 5, 9, 33, 36, 39, 41 и 44. Бонус-число - 27", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в одной из провинций Центральной Канады. Также были разыграны два так называемых "утешительных приза" в размере одного миллиона канадских долларов (более $750 тыс.) каждый. Где были реализованы эти билеты, не сообщается.

Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2019 гг. в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.