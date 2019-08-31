Школы Северной Осетии получат новые учебники по осетинскому языку

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Все школы Северной Осетии получат обновленные учебные пособия по осетинскому языку с облегченным восприятием материала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"В сентябре все школы Северной Осетии получат обновленные учебные пособия по осетинскому языку. Новые книги изданы ООО "СЭМ". В течение месяца новые учебные пособия проходили общественную экспертизу на официальном сайте Министерства образования и науки Северной Осетии, над приведением учебных пособий по осетинскому языку в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов работали ведущие учителя и научные деятели республики. В этом году новые книги получат учащиеся начальных классов", - говорится в сообщении.

"В старых учебниках был большой и очень сложный для восприятия материал. Во время работы в экспертных группах мы полностью отработали его, все задания теперь доступны для детей, соответствуют возрастным нормам. Думаю, что новые учебные пособия будут активизировать познавательный интерес к изучению родного языка", - цитирует пресс-служба учителя осетинского языка и литературы гимназии №5 города Владикавказ Фатиму Валгасову, которая входила в состав экспертной комиссии педагогов.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.