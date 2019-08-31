В ГД внесут законопроект о приеме выпускников из Донбасса в российские вузы без сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Справедливая Россия" в начале осенней парламентской сессии внесет в Госдуму законопроект о приеме в российские вузы выпускников школ Донбасса без сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила в субботу пресс-служба справороссов со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова.

"В начале осенней сессии Госдумы наша фракция будет вносить предложение об особом порядке предоставления мест в вузах Российской Федерации для выпускников школ из Донецкой и Луганской народных республик. Необходимо учитывать специфику образовательных стандартов Донбасса, ведь, например, процедуру сдачи ЕГЭ они не предусматривают", - цитирует пресс-служба "Справедливой России" Миронова.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о "приеме выпускников школ Донбасса в российские вузы без сдачи единого госэкзамена, поскольку местные образовательные стандарты процедуру ЕГЭ не предусматривают" .

По данным партии, в субботу Миронов посетил Донецк и встретился с депутатами Народного совета ДНР.