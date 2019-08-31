Трамп рассказал о возможных последствиях урагана "Дориан"

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предупредил в субботу, что штаты Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина могут пострадать от урагана "Дориан" больше, чем ожидалось.

"Похоже, что наша замечательная Южная Каролина может столкнуться с гораздо более сильным ударом [стихии], чем казалось на первый взгляд. То же самое с Джорджией и Северной Каролиной. Он движется, и очень сложно предсказать [что-либо], за исключением того, что это один из самых крупных и мощных [ураганов] из всех, что мы видели за последние десятилетия. Берегите себя!" - написал Трамп у себя в Twitter.

В пятницу сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Дориан" усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится примерно в 715 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 5,2 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 63 м/с. Согласно прогнозам, побережья Флориды ураган достигнет к вечеру понедельника.

Ранее в ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах. Губернатор штата в среду ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам, ураган может затронуть район, в котором находится поместье Мар-а-Лаго, принадлежащее Трампу. Ранее из-за приближающегося к Флориде урагана президент США отменил свой визит в Польшу, который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября.