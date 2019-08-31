Голодец посетила в КБР музыкальный кадетский корпус и детские спортивные секции

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила в субботу музыкальный кадетский корпус Кабардино-Балкарии (КБР), секции тхэквондо и художественной гимнастики в Нальчике. В рамках рабочей поездки в регион, она также ознакомилась с ходом строительства и реконструкции нескольких культурных объектов.

Перед зданием Кадетского корпуса под звуки духового оркестра вице-премьера приветствовали дети и их родители. "Я знаю, что вы не раз уже блистали своим оркестром на лучших площадках России, мы в вас верим, и все желаем вам отличной учебы",- сказала Голодец, обращаясь к воспитанникам корпуса.

Зампред осмотрела не только залы для занятий, но и комнаты отдыха. Как рассказал ТАСС начальник музыкального кадетского корпуса Анатолий Шарданов, общежитие рассчитано на 80 мест, но в настоящее время будут проживать 48 человек. По его словам, это элитное образовательное учреждение, которое готовит специалистов музыкантов для духовых оркестров и было создано в системе Минкультуры РФ вторым по счету в стране.

Спортсменам Голодец также пожелала успехов и поздравила их с наступающим учебным годом. "Спорт у меня, это, наверное, самое любимое. Учебный год - это не только школа, но и ваши любимые занятия, и то, что вы пришли сюда заниматься в секции, - вы большие молодцы. Кто-то из вас будет чемпионом, а кто-то просто сильным человеком, и потому мы вам желаем успехов", - сказала она ребятам, которые занимаются в секции тхэквондо.

"В художественной гимнастике наша страна одна из лучших в мире, поэтому все, кто сюда приходит, - продолжатели нашей художественной гимнастики, и я надеюсь, что среди вас точно есть будущие чемпионы", - отметила Голодец, обращаясь к воспитанницам секции художественной гимнастики.

Ранее, в субботу, Голодец сообщила, что более 5 млн детей в России занимаются по дополнительным образовательным программам в области искусства в обычных школах, а в области физической культуры и спорта дополнительными программами занимаются 3,9 млн детей.