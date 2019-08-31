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"Российский учебник" обещает поддержку перспективным образовательным стартапам

Директор по цифровым коммуникациям корпорации Екатерина Латыпова назвала инвестициями в будущее создание качественных инновационных проектов в образовании

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Российский учебник" готов поддерживать перспективные образовательные стартапы, в том числе поделиться экспертизой в образовательном процессе и взаимодействии с участниками школьной образовательной экосистемы. Об этом заявила директор по цифровым коммуникациям корпорации Екатерина Латыпова в субботу в ходе дискуссии на форуме "Город образования" в Москве.

"Создание качественных инновационных проектов в образовании - это всегда инвестиции в будущее. Важно понимать, насколько они станут полезны для школы, каких образовательных результатов позволят достичь. Мы с большим интересом наблюдаем, как сегодня рождаются перспективные проекты. Нам интересны лучшие практики, которые, возможно и создаются небольшими командами, но они могут помочь решать конкретные задачи педагогов или учеников, с которыми корпорация взаимодействует, в этой связи мы готовы поделиться накопленным опытом и находить возможность к сотрудничеству", - сказала Латыпова, отметив, что в корпорации понимают, что необходимо поддерживать лучшие практики.

Она подчеркнула, что в работе ведущих организаций в сфере образования и молодых компаний необходимо четкое структурирование целей и задач сотрудничества. "Между партнерами важно единое понимание, которое задаст общий вектор в развитии качественных решений. Отмечу, что сегодня работа акселераторов также развивает инвестиционные компетенции крупных компаний, помогая понять стадии развития стартапов, потенциальные риски и возможности", - сказала она.

Дискуссия "Устойчивость образовательного проекта" прошла в рамках конкурса стартапов Startup City Challenge и была посвящена работе акселераторов, поддерживающих стартапы в сфере образования.

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