В Ставрополье матери погибшего при защите границы СССР пограничника вручили награду сына

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Жительница Ставропольского края получила орден Красного Знамени, которым посмертно был награжден ее сын Сергей Рыбников в 1991 году. Торжественная церемония вручения прошла в субботу в селе Курсавка Андроповского района, сообщил ТАСС заместитель председателя регионального отделения "Российского совета ветеранов пограничной службы" Анатолий Лесных.

"Мать героя Наталья Николаевна поднялась на сцену в сопровождении двух внуков, был зачитан приказ о награждении, и ей вручили орден. Такого стечения народа в доме культуры я не видел никогда - зал на 600 мест не смог вместить всех, приехали ветераны-пограничники из всех районов края, юнармейцы, кадеты, представители классов пограничной направленности. Сергей Рыбников - третий в крае солдат-срочник, который был награжден столь значимым орденом", - сказал Лесных.

Уроженец Ставрополья Сергей Рыбников в 1991 году проходил службу в Тахта-Базарском пограничном отряде, дислоцировавшемся в Туркменской ССР и охранявшем границу с Афганистаном. 4 апреля 1991 года на пограничную заставу было совершено нападение. В наряде в этот момент находился и Рыбников, который был ранен, но продолжил бой. Его действия, в том числе, позволили отвлечь внимание нападавших, за это время остальной состав занял выгодные позиции и отразил нападение.

Рядовой Рыбников был посмертно награжден орденом Красного Знамени в декабре 1991 года за мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы СССР. "Сергей Николаевич Рыбников - наш героический земляк, в 1991 году он погиб, сражаясь с бандформированиями. Исполнив до конца свой воинский долг, ценой собственной жизни спас боевых товарищей. Его подвиг никогда не будет забыт", - написал на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Погибший пограничник был захоронен в 1991 году в селе Курсавка. Лесных отметил, что во время вручения ордена была озвучена идея увековечения памяти Сергея Рыбникова. В частности, планируется установить мемориальную табличку на здании местной школы.