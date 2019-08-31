Зеленский рассказал, что сам ведет свои соцсети и отвечает на все комментарии

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сам ведет свои социальные сети и отвечает лично на все комментарии.

"Я сам лично все делаю", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", добавив, что плохо реагирует на негативные комментарии в свой адрес. "Плохо. Очень плохо. Я такой человек - я действительно работаю, я действительно хочу, чтобы мы победили во всех делах и в войне, и чтобы все было хорошо на Украине", - добавил Зеленский.

На предложение удалиться из социальных сетей он ответил, что не может этого сделать.

Большую часть своей избирательной кампании Зеленский реализовывал через социальные сети и даже предлагал избирателям написать вместе с ним его предвыборную программу.

Все свои основные политические заявления и указы Зеленский также размещает в соцсетях.