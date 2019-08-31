В Ингушетии участники экомарафона очистили от мусора берега Сунжи

МАГАС, 31 августа. /ТАСС/. Волонтеры собрали более 2 тыс. мешков мусора на берегах реки Сунжи в Ингушетии в день старта экомарафона "Чистые берега Кавказа", который проводится в рамках акции "Вода России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды Ингушетии.

"Каждый год население республики откликается на призыв и празднично выходит на очистку наших водоемов. Благодаря этому Ингушетия три года подряд занимала первое место в рейтинге по проведению акции "Вода России" и сегодня дает старт эко-марафону, который охватит все регионы Северного Кавказа", - отметил в своем выступлении министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев.

По данным Минприроды Ингушетии, в акции приняли участие более 10 тыс. добровольцев. Они очистили от мусора береговую линию протяженностью свыше 90 км.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России в рамках ФЦП "Вода России" с 2014 года. За это время она объединила более 5 млн человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов. От бытового мусора с применением раздельного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов.

Ожидаются восемь экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафон в Краснодарском крае, в которых примут участие более полумиллиона человек.