Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше

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ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 250 официальных лиц из 40 стран, включая 20 президентов и четырех премьеров, в воскресенье примут участие в организованных Польшей памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Официальные церемонии пройдут в центре польской столицы на площади Пилсудского в полдень (13:00 мск). Планируется, что с трибуны речи произнесут президенты Польши, ФРГ и вице-президент США.

Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил свой визит в Польшу, объяснив свое решение необходимостью остаться в Соединенных Штатах ввиду надвигающегося на страну урагана. На церемонии в Варшаве вместо него речь произнесет вице-президент Майкл Пенс.

Память и предостережение

Как информировала канцелярия польского лидера, главным мотивом мероприятий по случаю годовщины будут слова "память и предостережение". Соответствующая надпись будет нанесена на ленту цветочного венка, который участники возложат к Могиле Неизвестного солдата, а также на колоколе, в который ударят все лидеры, приехавшие в Варшаву в этот день.

"Главным посылом памятных мероприятий должно стать предостережение на будущее в международных отношениях", - указал на брифинге глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский, подчеркнув важность сохранения памяти о Второй мировой войне.

Знаковые места

Традиционные мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу пройдут также на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.

Ранним утром польский лидер Анджей Дуда вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером посетят город Велюнь (Лодзинское воеводство). 1 сентября 1939 года в 4:30 утра немецкая авиация осуществила бомбардировку этого польского города, в результате которой погибли около 1200 человек.

Значение для исторической политики Польши

Организацией масштабных мероприятий в память о начале Второй мировой войны власти Польши хотели продемонстрировать всему миру свое видение истории тех лет, подчеркнуть, что республика стала первой жертвой нацистской Германии.

Участие в мероприятиях президента Трампа должно было придать этому событию дополнительный с точки зрения польской исторической пропаганды вес. Однако неожиданный отказ американского лидера приехать в Польшу нарушил эти планы. Сообщалось, что вслед за ним состав своих делегаций изменили и другие приглашенные страны.

Отсутствие приглашения России

России власти Польши официальное приглашение на мероприятия, посвященные годовщине, решили не направлять. Пресс-служба Президентского дворца указала, что приглашения были отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина), а также подчеркнула, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль негативно относится к решению Польши не приглашать РФ на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".

От приезда в Варшаву отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия", - отметил в этой связи официальный представитель внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз. "Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход", - сказал он.

Отношение к освобождению

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат. Всего из 55 млн павших во Второй мировой войне более половины - это граждане СССР. Несмотря на эти факты, в Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносят памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй.

Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с действиями Польши в области исторической памяти, указывая на недопустимость переписывания истории. МИД РФ обратил внимание на то, что решение сделать мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны "келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода". Как резюмировали в российском дипведомстве, "пусть это останется на совести нынешних польских властей".

История

Нападение вермахта на Польшу стало примером реализации плана "блицкриг", или "молниеносной войны". В ночь на первое сентября на Вестерплатте было только около 200 солдат и офицеров, которые охраняли военные склады польской армии. После нападения фашистов гарнизон держался семь дней и капитулировал лишь после того, как закончились боеприпасы и вода. Одновременно с атакой с моря сухопутную границу пересекли моторизованные и танковые подразделения вермахта, а польские города, аэродромы, железные дороги, мосты и промышленные объекты подверглись массированным ударам с воздуха.

Город Велюнь до войны насчитывал около 16 тысяч жителей и находился в 21 км от границы с Германией. Ранним утром 1 сентября немецкие самолеты сбросили на мирно спящий город 380 бомб общим весом 46 тонн. Первой целью атаки стала городская больница. Учитывая, что в момент нападения в Велюни не было никаких подразделений Войска Польского или систем противовоздушной обороны, польские историки называют эту бомбардировку актом террора, направленным против гражданского населения республики.

Несмотря на мужество польских подразделений, пытавшихся защищать страну на разных рубежах, вермахт в течение пяти недель наголову разгромил польскую армию. То, что кампания проиграна, стало ясно уже в первые дни войны. 6 сентября 1939 года правительство Польши оставило Варшаву, а затем покинуло страну.

За пять недель боев Польша потеряла около 70 тыс. солдат и офицеров убитыми и 133 тыс. раненными, около 420 тыс. военнослужащих попали в плен. Германские потери составили 16 тыс. убитыми и 27 тыс. ранеными. Захватив Польшу, гитлеровцы начали программу уничтожения населения страны. За годы войны страна потеряла шесть млн граждан.