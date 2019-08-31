В Беслане начнется трехдневная Вахта памяти в 15-ю годовщину теракта в школе №1

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Трехдневная вахта памяти погибшим 15 лет назад во время теракта в школе №1 начнется в Беслане 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. День знаний в регионе пройдет 4 сентября.

"Сценарий трехдневных траурных мероприятий за все эти годы не изменился. В них будут участвовать чиновники, общественники, жители и гости республики. В день захвата школы 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы раздастся школьный звонок и начнется возложение цветов", - сказал собеседник агентства.

В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших будут зажигать свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка.

На мемориальное кладбище Беслана "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта, традиционно будут нести цветы. Многие фирмы такси республики обещают бесплатно возить на кладбище и в школу №1 всех желающих.

Панихида по жертвам теракта в бесланской школе № 1 состоится в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Москве. Затем перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) состоится акция, на которой присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта. На мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники. Также в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области. Первый день вахты завершится заупокойной службой, во дворе школы зажгутся свечи.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.