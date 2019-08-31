Почти 2 млн первоклассников в России пойдут в школу в новом учебном году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 2 млн первоклассников сядут за парты в российских школах в новом учебном году. В День знаний, который отмечается 1 сентября, учащихся поздравила министр просвещения России Ольга Васильева.

"Хочу всех поздравить с новым учебным годом. У нас в этом году почти 2 млн малышей идут в первый класс. Хочу от всей души пожелать нашим первоклассникам, которые в первый раз сядут за парты, чтобы у них никогда не было разочарования", - сказала министр.

День знаний - праздник особый, отметила Васильева. "Особо волнителен этот день и для наших педагогов. На их глазах растут дети, сменяются поколения, и именно от их труда во многом зависит становление личности и мировоззрение ребят. Радость праздника откликается в сердцах родителей, ведь, отправляя детей в школу, все мы вспоминаем свои юные годы, минуты радости и трепет перед первым уроком", - привели слова Васильевой в пресс-службе Минпросвещения.

Как уточнили в министерстве, всего в школу в России в 2019 году пойдут более 16,5 млн учеников, что почти на 1 млн больше, чем в прошлом году. Первоклассников, в частности, стало больше на 100 тыс. В целом сегодня в России насчитывается порядка 42 тыс. школ, больше половины - 26 тыс. - расположены в селах.

В рамках национального проекта "Образование" в День знаний в стране заработают 58 новых школ. До конца 2019 года, по словам министра, в эксплуатацию введут еще 100 новых школ, которые будут оснащены лучшим оборудованием и плавательными бассейнами. Всего к 2024 году в стране будет организовано 240 тыс. мест в новых школах.

Как готовятся ко Дню знаний в регионах

Для некоторых регионов выходной день не стал помехой - они решили провести торжественные линейки в воскресенье, 1 сентября. В первый день осени праздник пройдет на Камчатке и Чукотке, а также в Якутии, где запланировано открытие двух новых сельских школ. Крупнейшая школа на северо-западе России, петербургская Академическая гимназия № 56, тоже проведет линейку 1 сентября.

В воскресенье в поселке Воскресенье Ленинградской области откроют новую школу, а в архангельском поселке Ерцево - школу с эстетическим уклоном.

В Пермском крае каждый муниципалитет самостоятельно принимал решение о дате проведения праздничных линеек. "1 сентября линейки пройдут более чем в 30 школах региона. [Такое решение приняли, так как] это удобно для родителей, на работу не нужно, выходной и праздник. А с понедельника все пойдут на работу и на учебу", - пояснили ТАСС в краевом министерстве образования.

Жители Мордовии, напротив, попросили республиканские власти провести линейки в понедельник. Вместе с началом рабочей недели стартует учебный год также в Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской, Ярославской, Костромской областях и Крыму.

Ставропольский край и республики Северного Кавказа, за исключением Северной Осетии, также отметят День знаний в понедельник. В Северной Осетии занятия начнутся с 4 сентября в связи с мероприятиями в память теракта в Беслане.

Позже всех могут начать учебный год школьники арктических регионов. В Ненецком автономном округе из отдаленных населенных пунктов и оленеводческих бригад к местам учебы учеников доставляют рейсы "школьных" вертолетов, последние из которых запланированы на период с 7 по 10 сентября.

В сложных паводковых условиях готовится к началу учебного года Хабаровский край - в Комсомольском районе военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России для защиты общеобразовательной школы от подтопления развернули водоналивные дамбы.

К началу учебного года образовательные учреждения разработали новые направления подготовки - в саратовском лицее "Солярис" в сентябре откроется первый медиакласс. Школьники будут изучать компьютерную грамотность, лепить героев мультфильмов из пластилина, заниматься фото- и видеосъемкой. А в Краснодаре откроется новая школа, где сформировано 24 первых классов - есть даже первый "Ш", рассказали ТАСС в городском департаменте образования.