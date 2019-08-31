Новое президентское кадетское училище торжественно откроют в Кемерове

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие президентского кадетского училища в Кемерове состоится в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"На церемонии открытия будут присутствовать заместители министра обороны Российской Федерации Николай Панков и Тимур Иванов, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев", - говорится в сообщении.

Поздравить первых воспитанников училища прибудут кадеты первого президентского кадетского училища, которое было создано Минобороны в Оренбурге в 2010 году, отметили в пресс-службе.

Училище в Кемерове начали строить по поручению президента России Владимира Путина в декабре 2018 года. С сентября 2019 года к обучению приступят 360 воспитанников. После окончания всех строительных работ в училище будут получать образование и жить 840 человек.