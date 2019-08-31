В России вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон о защите журналистов в горячих точках, предусматривающий компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда его здоровью, вступил в силу в России.

Закон обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на выполнение поручения в особых условиях. Редакции также должны обеспечить и финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности, обеспечить их средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса" ("Press").

"Как и военные уставы, история работы журналистов в горячих точках написана кровью. Мы, и я в том числе, учились быть военными журналистами на тяжелом и страшном опыте раненых и погибших наших коллег. Поэтому мы в Союзе журналистов России считаем крайне важным аккумулировать, собирать и обобщать этот опыт, рассказывать о нем нашим коллегам, у которых подобного опыта еще нет, - сказал ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Очень надеемся, что и наш опыт, и вступивший в силу закон помогут защитить коллег в опасных командировках".

Он напомнил, что работа над законом велась начиная с 2014 года. Однако продвинуться в ней удалось в 2018 году, когда пожелания журналистского сообщества были переданы президенту России Владимиру Путину.

"В течение прошлого года на разных площадках мы обсуждали, какие меры стоит предусмотреть, работа была очень сложной. В Совете Федерации, в Госдуме, в СЖР и на других площадках мы вырабатывали рекомендации при участии наших известных военкоров - Евгения Поддубного, Александра Коца, Александра Сладкова и других. В итоге указ был подписан президентом РФ, - напомнил Соловьев. - Для нас это крайне важный документ, очень важно, что мы довели эту работу до конца".

Соловьев также рассказал, что CЖР заключил соглашение с сотрудниками научно-исследовательского института МЧС для обучения журналистов, работающих в зонах чрезвычайных ситуаций. Курсы, по его словам, будут бесплатными. Их практическая часть будет проходить на полигоне МЧС в подмосковном Ногинске.

"Журналисты окажутся в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, научатся оказывать первую помощь, получат знания, необходимые в зоне повышенной опасности. Не все знают, к примеру, как себя следует вести, когда тебя вытаскивают из машины вооруженные люди и ведут в неизвестном направлении. Всему этому будут обучать на наших курсах", - рассказал он.

Кроме того, перед выездом в командировку Союз журналистов России рекомендует своим членам обязательно иметь при себе международную карточку журналиста, которую выдает Международная федерация журналистов. Те, кто не вступал в Союз, по словам Соловьева, могут получить недавно утвержденное удостоверение для выезда за рубеж в Минкомсвязи.

Компенсации

Закон обязывает редакции выплачивать единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели сотрудника. Так, в случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, - не менее 1 млн рублей. В иных случаях выплаты должны быть в размере не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты трудоспособности.

Зафиксирована и обязанность покрытия расходов на оказание журналисту экстренной медицинской помощи за рубежом - в размере реальных затрат, но не более 2 млн рублей. Компенсироваться будут расходы на возвращение в РФ сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно. За каждый день просрочки выплат устанавливаются пени. Компенсации будут выдаваться независимо от выплат, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

При этом редакция освобождается от обязанности по выплате компенсаций, если она за счет собственных средств заключила договор добровольного страхования корреспондента, направленного в горячую точку.

Согласно документу, под выполнением поручения редакции в особых условиях подразумевается работа "на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".