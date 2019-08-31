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Губернатор Техаса назвал бессмысленным и трусливым нападением стрельбу в штате

Грег Эбботт предложил "неограниченную поддержку" семьям жертв

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Стрельба в штате Техас близ города Одесса, которую открыл неизвестный преступник в субботу, является трусливым и бессмысленным нападением. Об этом заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт.

"Первая леди [Техаса] и я убиты горем в связи с этим бессмысленным и трусливым нападением. Мы предлагаем неограниченную поддержку жертвам, членам их семей и населению городов Мидленд и Одесса", - отметил губернатор. Он обещал бросить все ресурсы штата на то, чтобы добиться правосудия по итогам расследования причин бойни. Эбботт информировал, что в воскресенье посетит Одессу.

Как сообщил ранее представитель полиции города, в результате стрельбы погибли пять человек, пострадали 24 гражданских лица и сотрудников правоохранительных органов. Также отмечается, что огонь открыл один человек, а не два, как информировали ранее органы правопорядка. Стрелявший пытался скрыться на почтовом фургоне.

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