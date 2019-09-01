В программу "Культурные нормативы школьников" войдут еще два региона России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Совместная программа Минкультуры и Минпросвещения РФ "Культурные нормативы школьников" охватит наряду с уже заявленными восемью регионами также Краснодарский край и Белгородскую область. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры России.

"Пилотными регионами проекта стали школы республик Татарстан и Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей. Помимо восьми регионов, которые были объявлены, недавно добавились еще два субъекта РФ - Краснодарский край и Белгородская область. Некоторые пилотные регионы запускают программу в сентябре, однако это зависит от конкретного субъекта. Официальный старт программы будет дан 1 октября", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщали, что программа заработает в восьми регионах с 1 сентября.

О "Культурных нормативах школьника"

Проект должен вовлечь детей в культурную среду через посещение музеев, выставок, спектаклей, кинофильмов.

"Понятие "норматив" подразумевает рекомендованное для различных возрастных групп количество посещений организаций культуры и количество произведений, которые необходимо усвоить за учебный период. Добровольность участия детей в проекте является его принципиальным условием", - говорится в проекте методических рекомендаций по реализации всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурные нормативы школьника", который имеется в распоряжении ТАСС.

Содержание норматива состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Согласно документу, оценивать уровень выполнения нормативов будут по количеству посещений учреждений культуры и числу прочитанных школьником произведений. Также по каждому направлению предусмотрена текущая оценка знаний и умений в виде тестовых заданий, эссе или квеста. Итоговая оценка будет определяться в показателях "золото", "серебро" или "бронза".

Школьники, достигшие успеха в программе, будут получать различные бонусы. Для того, чтобы учащиеся могли фиксировать свои достижения, каждому региону рекомендуется разработать "Культурный дневник" в бумажной или электронной форме.

В рамках программы для школьников были составлены специальные списки литературных произведений, фильмов и предметов искусства, рекомендуемых к изучению. В этот перечень, например, вошли мультфильмы "Винни-Пух" (режиссер Федор Хитрук), "Бременские музыканты" (Инесса Ковалевская) и "Карлсон вернулся" (Борис Степанцев), такие фильмы, как "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, "Притяжение" Федора Бондарчука и "Стиляги" Валерия Тодоровского, книги "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Гарантийные человечки" Эдуарда Успенского, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда и "1984" Джорджа Оруэлла.

Проект был анонсирован в феврале 2019 года министром культуры Владимиром Мединским, его поддержала глава Минпросвещения Ольга Васильева. Она отметила, что данные меры поспособствуют воспитанию эстетического чувства у детей.