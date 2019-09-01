Сенатор Мархаев заявил, что "просто убирал" от лица аппаратуру съемочной группы РЕН ТВ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев заявил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала РЕН ТВ, сотрудники которого ранее обвинили сенатора в нападении.

"Были попытки пресечь их [сотрудников РЕН ТВ] действия, они просто внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо, ее даже не выхватывали, а просто убирали, не более того. Они провоцируют и создают такие ситуации, это также будут подавать как чрезвычайную ситуацию, вообще безобразие. То, что от них такая реакция будет, никто не сомневался", - сказал Мархаев в воскресенье ТАСС.

По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор отметил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи.

Мархаев заверил, что он отреагирует на заявление телеканала о нападении на съемочную группу.

В субботу на сайте телеканала появилось сообщение, согласно которому сотрудники РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении Мархаева на съемочную группу. По данным телеканала, Мархаев после вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены бурятского отделения коммунистической партии выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.