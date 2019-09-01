На время ВЭФ закроют воздушное пространство над Владивостоком

ТАСС, 1 сентября. Воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для воздушных судов, за некоторыми исключениями, на время Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в воскресенье на сайте администрации Приморского края.

"В связи с подготовкой и проведением пятого Восточного экономического форума с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов", - говорится в сообщении.

"Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и Российской Федерации, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников", - пояснили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.