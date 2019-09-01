Российские военные привезли жителям пригорода Алеппо свыше 3 тонн продовольствия

АЛЕППО /Сирия/, 1 сентября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли более 3 тонн гуманитарной помощи в поселок Найраб на севере страны. Жителям этого отдаленного пригорода к юго-востоку от Алеппо раздали более 500 продуктовых наборов, сообщил журналистам представитель ЦПВС Денис Шатайло.

"Мы провели очередную гуманитарную акцию для нуждающегося населения в наиболее пострадавших районах Сирии с выдачей продовольственных наборов. Груза привезли более трех тонн, в продовольственный набор входят мука, рис, сахар, чай и консервы", - сказал Шатайло. По его словам, в Найраб за один заход доставлено более 500 продовольственных наборов.

С раннего утра российскую гуманитарную колонну в Найрабе ждали сотни людей. Сейчас, когда в страну массово возвращаются беженцы, рабочий поселок в окрестностях международного аэропорта Алеппо испытывает острую нехватку продуктов. Кроме того, во время недавних боевых действий многие местные жители получили ранения и не могут устроиться на работу, чтобы прокормить семьи.

"У нас живут 500 семей, это около 4 тыс. человек, почти все они простые рабочие. Мы находимся довольно далеко от города, не у всех есть возможность ездить туда на работу. Так что многие живут очень бедно, и эта помощь им очень нужна. От всех нас большое спасибо!" - сказал глава поселка Ахмед Баггари.

По последним данным, которые привел 17 августа руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин, в Сирию из-за рубежа вернулись почти 600 тыс. человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1,3 млн внутренних переселенцев.

Входящий в состав Минобороны РФ Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.