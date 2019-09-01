В Кемерове торжественно открыли новое президентское кадетское училище

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия президентского кадетского училища состоялась в Кемерове в День знаний. Воспитанниками учебного заведения, построенного за 272 дня, стали 360 кадет пятых, шестых и седьмых классов.

"Ровно 10 лет назад, в 2009 году, президентом РФ [было] принято решение о создании в федеральных округах президентских кадетских училищ. За это относительно непродолжительное время на территории страны открыто восемь президентских кадетских училищ", - напомнил на церемонии статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

Он отметил, что президентские кадетские училища стали базовыми площадками для формирования у молодых людей патриотического сознания, развития учебных, творческих и спортивных способностей, примером в вовлечении их в исследовательскую и проектную работу. В кемеровском училище кадеты также смогут осваивать самые современные цифровые технологии.

"Здесь будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов. В рамках дополнительного образования ребята будут познавать робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники", - добавил Панков.