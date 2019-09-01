Штайнмайер заявил, что Германия не забудет о своей ответственности за Вторую мировую войну

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Германия принимает на себя ответственность за преступления Второй мировой войны. Об этом заявил в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в польском городе Велюнь на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, которое положило начало Второй мировой войне.

"Здесь началась немецкая ненависть, которая прошла через всю Польшу и Европу", - признал Штайнмайер, выступление которого транслировало в прямом эфире Польское телевидение. "Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений", - добавил он.

"Немцы допустили геноцид в Польше. Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя", - сказал президент, заверив, что в Германии эту историю не забудут. "Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история", - указал Штайнмайер, повторив извинения на польском языке.

Президенты Польши и ФРГ - Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер - в городе Велюнь почтили минутой молчания первых жертв Второй мировой войны. В память о бомбардировке мирно спящего города, спустя ровно 80 лет, здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Немецкая авиация осуществила бомбардировку города Велюнь (Лодзинское воеводство) 1 сентября 1939 года в 4:40 утра. В результате этой операции погибли около 1200 человек. Почти одновременно - в 4:48 утра - нацистский броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" обстрелял польские военные склады на мысе Вестерплатте рядом с Гданьском (Поморское воеводство). Эти события положили начало Второй мировой войне.