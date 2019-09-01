Топилин сообщил, что в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Число людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, составляет 7,3 млн человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на открывшейся в воскресенье в Мацуяме встрече министров труда стран Группы двадцати (G20).

"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Сейчас в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста", - рассказал коллегам по "двадцатке" глава российского ведомства, слова которого приводит его пресс-служба. Топилин также рассказал участникам встречи о реализации с 2019 года специального мероприятия - профессионального обучения лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости.

По словам министра труда и социальной защиты РФ, на организацию такого обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд рублей, а за год обучение будут проходить не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста. Глава российского ведомства также рассказал, что в этом году в России прошел национальный чемпионат по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста "Навыки мудрых" по стандартам WorldSkills, что стало новшеством.

Выступая на встрече, Максим Топилин выразил уверенность, что продолжительности трудовой жизни будут способствовать мероприятия в сфере здравоохранения и социальной защиты - в частности, предоставление пожилым работникам двух дней на прохождение диспансеризации.

Двухдневная встреча министров труда государств Группы двадцати в воскресенье началась Мацуяме (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.