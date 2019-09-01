Топилин рассказал на встрече G20 о планах РФ по увеличению продолжительности жизни граждан

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе своего выступления на встрече министров труда Группы двадцати (G20), которая открылась в воскресенье в японском городе Мацуяма, рассказал о принимаемых в России мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни населения и расширение уровня занятости всех слоев населения.

"Благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - отметил министр, слова которого приводит пресс-служба российского ведомства. В то же время Топилин подчеркнул, что российские власти осознают необходимость улучшать этот показатель. "Мы ставим задачу увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет", - пояснил он.

Касаясь темы трудоустройства, руководитель министерства рассказал об особенностях российского рынка труда. "Особенность заключается в том, что, несмотря на продолжающееся снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается практически стабильной. Более 95% экономически активного населения работают", - отметил он. Топилин подчеркнул, что РФ сосредоточена на расширении возможностей занятости тех, кто "независимо от пола, возраста или ограничений по здоровью хотел бы работать и повышать свои профессиональные навыки". Министр труда и социальной защиты РФ также рассказал коллегам по G20 о том, что в России введены особые меры по недопущению дискриминации пожилых на рынке труда - введена ответственность работодателя.

Двухдневная встреча министров труда государств G20 в воскресенье началась в японском городе Мацуяма (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.