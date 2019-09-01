Россию пригласили на Всемирный форум социального обеспечения в Брюсселе

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российская сторона приглашена на Всемирный форум социального обеспечения, который состоится в октябре этого года в Брюсселе. Соответствующее приглашение было передано в воскресенье министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину президентом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Йоахимом Бройером, переговоры с которым у главы российского ведомства состоялась на полях проходящей в японской Мацуяме встрече министров труда Группы двадцати (G20).

Всемирный форум социального обеспечения пройдет в Брюсселе 14-18 октября. "Российская Федерация плотно сотрудничает с Ассоциацией и приветствует участие представителей МАСО в наших мероприятиях, в том числе во Всероссийской неделе охраны труда, которая ежегодно проходит в Сочи", - отметил в свою очередь Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба российского ведомства. Министр труда и социальной защиты РФ также подчеркнул, что предложенная МАСО "Концепция нулевого травматизма стала одним из ключевых элементов работы правительства России по охране труда и сохранению здоровья работников".

На встрече с президентом МАСО глава российского ведомства также предложил Ассоциации внести вклад в развитие темы охраны труда в рамках председательства России в БРИКС в 2020 году. "Вопросы формирования культуры безопасного труда станут одними из ключевых на встрече министров труда и занятости БРИКС в следующем году, - подчеркнул Максим Топилин. - Встреча пройдет в июне в Челябинске". Йоахим Бройер в свою очередь отметил важность проведения Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) и участие в ней МАСО.

Встреча министров труда государств Группы двадцати в воскресенье началась в японском городе Мацуяма (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.