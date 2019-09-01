Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем республики

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков поздравил жителей региона с Днем государственности республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область, этот день и считается Днем государственности КБР.

"Этот праздник символизирует весь исторический путь становления и развития государственности Кабардино-Балкарской Республики, общую судьбу ее многонационального народа, преемственность поколений и традиций, славу предков и честь ныне живущих, единство и нацеленность на лучшее будущее. Он олицетворяет мир и согласие, сплоченность и созидание жителей республики на благо родного края, главенство прав и свобод человека, закрепленных в Конституции Российской Федерации и конституции Кабардино-Балкарской Республики",- написал Коков на своей странице в Instagram в воскресенье.

По его определению, этот день объединяет тех, кто чувствует ответственность за настоящее и будущее Кабардино-Балкарии. "Сегодня республика обладает высоким потенциалом для развития. И конечно главный потенциал и главная ценность - это наши люди",- добавил он.

Кабардино-Балкария - социально ориентированная республика с сильной экономикой, обеспечивающей достаток и достойную жизнь каждому ее жителю, пишет Коков.

"Отмечая этот праздник, мы должны чтить заслуги поколений, чьим трудом, мудростью и волей строилась и крепла наша республика, умножать свой вклад в ее развитие. Наша сила - в единстве. Мы понимаем сложности и масштабы стоящих перед нами задач. Уверен, несмотря на трудности времени, нам хватит сил, умения и настойчивости на пути строительства современной процветающей Кабардино-Балкарии", - отметил Коков.

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой конституции республики. В связи с трагическими событиями в Беслане, ранее день празднования был перенесен указом главы региона на более поздний срок, поэтому в регионе 1 сентября праздничных мероприятий не проводится.