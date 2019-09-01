На юго-востоке Москвы зафиксировали троекратное превышение ПДК сероводорода

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали утром в воскресенье 1 сентября троекратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на улице Гурьянова, следует из данных на сайте учреждения. Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа.

Станция на улице Гурьянова дом 73 зафиксировала почти 3,2 ПДК в 08:00. Также незначительные превышения 1 ПДК зарегистрировала станция на Новомарьинской улице в 09:00.

Ночью с 31 августа на 1 сентября пользователи социальных сетей жаловались на запах дыма и сероводорода на юго-востоке столицы и в ближайших муниципалитетах Подмосковья, примыкающих к этой части города.

Согласно данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве упала ниже 1 м/с около 21:40 31 августа. Он усилился до 1 м/с только около 7:40 1 сентября. Ранее в Мосэкомониторинге объясняли, что отсутствие ветра ухудшает условия рассеивания вредных веществ в атмосфере города, провоцируя скачки их концентрации.

Также в ведомстве напоминали, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.