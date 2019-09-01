Возраст участников конкурса "Лидеры Кубани" в 2019 году увеличили до 55 лет

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры Кубани - движение вверх", который впервые прошел в 2018 году, разрешили участвовать в нем жителям Краснодарского края в возрасте до 55 лет, сообщил ТАСС в воскресенье губернатор Вениамин Кондратьев.

"На участие в первом конкурсе поступило более 4 тыс. заявок. В этом, уверен, будет не меньше - мы увеличили возрастной порог участников до 55 лет [ранее было до 50]. По итогам определим трех победителей и 22 лауреатов. Победители смогут пройти обучение по программам MBA в ведущих вузах страны, лауреаты - по специальным управленческим программам. 100 финалистов мы зачислим в резерв управленческих кадров Краснодарского края", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что по итогам предыдущего конкурса также были отобраны лучшие участники. Впоследствии двое из них стали главами районов Кубани, несколько человек занимают должности в коммерческих компаниях и администрации региона.

"Это результат их большого труда, работы над собой, желания сделать свою жизнь и жизнь всего Краснодарского края лучше. И таких целеустремленных, активных людей, которые готовы не просто говорить, а делать, в нашем регионе достаточно", - добавил губернатор.

На сайте мероприятия сообщается, что "Лидеры Кубани" - это открытый конкурс, целью которого является поиск талантливых и перспективных руководителей Краснодарского края, их развитие и привлечение на государственную, гражданскую и муниципальную службу. Регистрация на конкурс открывается 1 сентября, в октябре пройдет дистанционный отбор, очные испытания - в ноябре, а 30 ноября состоится финал конкурса в Краснодаре.