МЧС прогнозирует повышение уровня воды на реке Уссури в двух районах Хабаровского края

ТАСС, 1 сентября. Повышение уровня воды прогнозируется на реке Уссури в двух районах Хабаровского края. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба регионального главка МЧС.

"<...> ожидается повышение уровня воды. По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", в результате смещения паводков с рек КНР на реке Уссури в Вяземском и районе им. Лазо сформировались паводки с уровнями воды категории опасных явлений, у населенных пунктов, не защищенных дамбами (в с. Венюково, с. Кукелево, с. Забайкальское, застава в с. Новосоветское)", - говорится в сообщении. Как уточняется, паводки будут проходить с затоплением поймы на глубину 1-2,5 м, подтоплением дорог местного и краевого значения, линий связи, линий электропередачи, посевов.

"Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие", - отмечается в сообщении.