Мархаев пожалуется в прокуратуру на РЕН ТВ за "препятствование работе" кандидата в мэры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который баллотируется в мэры Улан-Удэ, обратится в прокуратуру Бурятии с жалобой РЕН ТВ за "препятствование работе кандидата" после сообщения телеканала о нападении сенатора на съемочную группу.

"Мы в любом случае будем подавать заявление в прокуратуру республики Бурятия, что они [РЕН ТВ] умышленно занимаются препятствованием работе кандидата", - сказал Мархаев ТАСС в воскресенье.

Он также не исключил обращения в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам Мархаева, сейчас проходят встречи с жителями Улан-Удэ, которые были свидетелями произошедшего инцидента, чтобы они подтвердили "хамское отношение" РЕН ТВ.

В субботу на сайте телеканала появилось сообщение, согласно которому сотрудники РЕН ТВ обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о нападении Мархаева на съемочную группу. По данным телеканала, Мархаев после вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

Как заявил Мархаев, он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала РЕН ТВ, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор отметил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией со стороны телеканала.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены бурятского отделения коммунистической партии выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.