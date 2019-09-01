В КПРФ расценивают инцидент с РЕН ТВ и Мархаевым как провокацию против своего кандидата

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. КПРФ даст официальную оценку инциденту с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, которого сотрудники телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении, сейчас в партии оценивают произошедшее как провокацию против своего кандидата на пост мэра Улан-Удэ. Так прокомментировал ТАСС ситуацию зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Я посмотрел это видео, оценку дадим официальную <...> С нашей точки зрения, часто РЕН ТВ выполняет определенный политический заказ. Мы Вячеслава Михайловича [Мархаева] знаем как очень уравновешенного человека, который прошел и горячие точки, поэтому вся ситуация мне кажется высосанной из пальца, имели место провокационные действия в ходе избирательной кампании. <...> Мы расцениваем эту ситуацию как провокацию против нашего кандидата и члена Совфеда Мархаева", - сказал Афонин в воскресенье.

Политик отметил, что не обсуждал произошедшее непосредственно с Мархаевым. "Он квалифицированный юрист и специалист, даже видео, которое размещено, показывает, как Мархаев очень спокойно, уравновешенно общался с журналисткой, объяснял недопустимость их действий провокационных. Поэтому я думаю, что в этом плане, если будет объективное изучение ситуации, правоохранительные органы разберутся", - добавил он. По мнению Афонина, отдельная оценка с точки зрения журналистской этики должна быть дана и действиям съемочной группы.

В субботу на сайте РЕН ТВ появилось сообщение о том, что сотрудники телеканала обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении Мархаева на съемочную группу. По данным телеканала, Мархаев после вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ. Сам Мархаев при этом утверждает, что он и его помощники таким образом "просто убирали" от лица аппаратуру. Сенатор отметил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи, и заверил, что отреагирует на заявление телеканала о нападении.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены бурятского отделения коммунистической партии выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.