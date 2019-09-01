Электропоезда "Ласточка" запустили на Кавказских Минеральных Водах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 1 сентября. / ТАСС/. Электропоезда "Ласточка" в воскресенье начали курсировать на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск.

"Открытие движения новых современных пассажирских составов - это не рядовое событие для Кавказских Минеральных Вод и вообще Северного Кавказа. Это качественный шаг вперед в перевозке пассажиров и, конечно, мы понимаем, что это первый шаг к тому, чтобы и в других городах и на других направлениях современность пришла на Северный Кавказ, на железную дорогу", - сказал полномочный представитель президента РФ по СКФО Александр Матовников на торжественном запуске электропоезда.

По словам полпреда, этому события предшествовала большая работа. "Этот качественный прорыв создан, прежде всего, трудом работников Северо-Кавказской железной дороги. Проведена огромная предварительная работа по инженерно-техническому, организационному, кадровому обеспечению сегодняшнего дня. Чтобы наша "Ласточка" прошла первый семафор зеленый, начала свое движение", - отметил Матовников.

Начальник СКЖД Владимир Пястолов перед запуском электропоезда отметил, что это происходит в особенный день. "Мало кто из вас знает, что сегодняшнее событие происходит в юбилейное время для всего пригородного сообщения российских железных дорог. Ровно 90 лет назад с Ярославского вокзала Москвы был отправлен первый в СССР электропоезд. Я хочу поблагодарить губернатора за решение о курсировании электропоездов, за корректировки транспортного заказа и за изменение маршрутной сети", - сказал начальник СКЖД.

По его словам, это важное решение направлено на повышение транспортной доступности, на улучшение обслуживания жителей и гостей Кавминвод. "Я уверен, что благодаря конструктивному взаимодействию с руководством края, министерством транспорта у РЖД впереди еще много хороших, совместных проектов. Мы и дальше будем развивать пассажирское сообщение и обеспечивать качество обслуживания пассажиров и гостей Кавминвод", - добавил Пястолов.

О "Ласточке"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СКЖД, на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск будет курсировать электропоезд ЭС1 "Ласточка" класса "Стандарт" в пятивагонном исполнении. Общее количество мест в составе - 443.

Курсировать проезда начали в режиме экспрессов с тремя остановками в пути на станциях Ессентуки, Пятигорск, Лермонтовский. Состав преодолевает полный маршрут за 55 минут, тогда как обычный пригородный поезд проходит его за 1,5 часа.

"Запуску пригородных "Ласточек" предшествовала большая работа по улучшению инфраструктуры участка Минеральные Воды - Кисловодск. Так за 3 года на нем было обновлено порядка 37 км железнодорожного полотна, вместо рельсо-шпальной решетки на деревянном основании уложили пути на железобетонном основании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, салоны вагонов электропоезда имеют современный дизайн. В вагонах достаточно места не только для кресел, но и багажа, имеющего нестандартные размеры.

"Можно без затруднений разместить и инвалидные коляски. Вагоны оснащены панорамными окнами, которые остаются прозрачными и при минусовых температурах, благодаря надежной теплоизоляции. Двери вагонов имеют увеличенную ширину, они ведут не в тамбуры, а сразу в пассажирские салоны. В головных вагонах имеются туалеты, специально обустроенные для людей с ограниченными возможностями", - сказали в пресс-службе.

Новый маршрут

Кроме того, 1 сентября было запущено пригородное движение на обновленном участке Бештау - Железноводск. Электрички не ходили здесь с 2014 года.

"Мы восстановили движение в Железноводск. Пять лет наш вокзал прекрасный, уникальный простаивал. Сейчас Северо-Кавказская железная дорога сделала все, чтобы он начал свою работу вновь", - сказал Матовников.

В пресс-службе СКЖД агентству сообщили, что перед началом запуска электропоезда проведены ремонтные работы.

"В 2019 году было принято решение возобновить движение пригородных поездов по данному участку. Для этого был проведен капитальный ремонт 5,5 км пути. Благодаря этому удалось разработать прямой беспересадочный маршрут Кисловодск - Железноводск", - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Обслуживать маршрут будут электропоезда, курсирующие на обычных пригородных маршрутах. После запуска экспрессов Минеральные Воды - Кисловодск и электричек Кисловодск - Железноводск количество пригородных поездов в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод увеличилось до 26 пар в сутки.

"По этому показателю участок будет опережать Черноморское побережье, где в сутки курсирует 20 пар пригородных поездов", - добавили в пресс-службе.

Пассажиропоток

С начала 2019 года АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" перевезла электричками в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод более 2,5 млн пассажиров. Каждый день пригородными поездами пользуется более 11 тыс. жителей и гостей региона. "Ожидается, что с назначением новых электропоездов пассажиропоток на этом направление вырастет", - сказали в пресс-службе СКЖД.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск. Расстояние между разными городами составляет от 19 до 39 км, курорты связаны автомобильным транспортом, между ними также курсируют электропоезда.

"Ласточки" СКЖД курсируют также на Черноморском побережье в Краснодарском крае.