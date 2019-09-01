МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международные организации, в том числе ООН, СНГ и ШОС, поздравили ТАСС со 115-летием. Поздравительные телеграммы они направили в агентство на имя генерального директора ТАСС Сергея Михайлова.

"Ваше агентство выполняет нелегкую задачу - на протяжении более ста лет оно продолжает информировать людей о происходящем, и достижение этой вехи демонстрирует, что ТАСС выдержал проверку временем", - говорится в поздравлении заместителя генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Алисон Смейл.

Она отметила, что ТАСС является важным партнером Департамента глобальных коммуникаций Организации Объединенных Наций. "В штаб-квартире организации в Нью-Йорке на протяжении десятилетий работает представительство агентства и его аккредитованный корреспондент. Членство ТАСС в Договоре об освещении в СМИ тематики Целей в области устойчивого развития демонстрирует приверженность агентства распространению информации о повестке дня Организации. Через глобальную сеть своих корреспондентов ТАСС информирует широкую аудиторию о деятельности ООН. Мы ценим эти усилия в распространении информации о нашей работе среди тех, кому мы служим, и надеемся на укрепление сотрудничества с ТАСС в будущем. Хочу пожелать ТАСС, его руководству, корреспондентам и персоналу всяческих успехов в работе", - добавила она.

В свою очередь генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле отметила, что ТАСС как старейшее информационное агентство России на протяжении более 100 лет освещал события, формировавшие мировую историю, и сегодня продолжает играть важную роль, проливая свет на важнейшие аспекты политической, экономической, социальной, культурной и спортивной сфер. "Стоит отметить работу ТАСС Фото, в особенности с точки зрения формирования документального наследия, так как его архивы - самое большое в России собрание исторических фотографий, включающее в себя множество документов огромной ценности", - говорится в поздравительном письме Азуле.

Она подчеркнула также, что ТАСС, освещая деятельность ЮНЕСКО, внес весомый вклад в усилия организации по "налаживанию взаимодействия между различными обществами, используя образовательные, культурные, коммуникационные, информационные и научные возможности".

Роль в деятельности СНГ

"Весьма важной является роль ТАСС в организации работы Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, которая направлена на развитие многостороннего сотрудничества между государствами-участниками Содружества и помогает сохранять и укреплять невидимыми, но прочными нитями отношения дружбы между народами на постсоветском пространстве", - говорится в поздравлении председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.

От имени Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ свои поздравления агентству направил исполнительный директор организации Анатолий Иксанов.

"МФГС гордится тем, что ТАСС является информационным партнером нашего Фонда. Желаю руководству и всему огромному коллективу агентства достойно нести звание легенды новостной отечественной журналистики и оставаться флагманом медийного сообщества нашей страны", - говорится в поздравлении.

Творческих побед коллективу ТАСС пожелал также руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Поздравления от ШОС и ЕЭК

В своем поздравлении генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов отметил, что в ней всегда рады встречам с сотрудниками ТАСС, "готовы посвятить их в текущие проблемы и перспективные планы организации, проанализировать всевозможные аспекты развития региональной и глобальной ситуации".

От себя лично и от имени Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) агентство поздравил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. "ТАСС является одним из лидеров на информационном рынке не только России, но и стран Евразийского экономического союза, задавая высокие профессиональные стандарты качества", - отметил Саркисян.