С запуском "Ласточки" ожидается рост пассажиропотока на Кавминводах до 40%

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 1 сентября. / ТАСС/. Пассажиропоток на Кавминводах с запуском электропоезда "Ласточка" должен вырасти до 40%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Электропоезда "Ласточка" в воскресенье начали курсировать на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск.

"Мы знаем, что по опыту запуска "Ласточек" в других регионах пассажиропоток на такого рода направлениях вырастает до 40%. Мы ждем этого роста, потому что помимо экономической эффективности нам необходимо упростить попадание людей между городами-курортами. Чтобы человеку было комфортно, дешево проехать из одной точки в другую", - сказал губернатор.

Он также отметил, что помимо этого ожидается рост турпотока.

Полномочный представитель президента РФ по СКФО Александр Матовников подчеркнул журналистам, что стоимость билета на новых электропоездах не изменится. "Еще немаловажно, что цена билета не изменится, останется также 180 рублей. В принципе, для наших граждан это ничего не меняет, просто комфорт улучшается. Льготы остаются", - отметил полпред.

В пресс-службе СКЖД ТАСС сообщили, что с начала 2019 года АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" перевезла электричками в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод более 2,5 млн пассажиров. Каждый день пригородными поездами пользуется более 11 тыс. жителей и гостей региона.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск. Расстояние между разными городами составляет от 19 до 39 км, курорты связаны автомобильным транспортом, между ними также курсируют электропоезда.

"Ласточки" СКЖД курсируют также на Черноморском побережье в Краснодарском крае.