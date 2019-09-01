Вступили в силу поправки в правила о призыве в армию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россияне, подав заявление, теперь смогут отказаться от освобождения или отсрочки от службы в армии. Новые правила введены с 1 сентября, соответствующие поправки в закон "О военной обязанности и военной службе" опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документе, в частности, указывается, что "отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию".

Новые правила распространяются на граждан имеющих ученую степень, а также сыновей или родных братьев военных, погибших при выполнении своих обязанностей или в период военных сборов.

Призванные до 1 сентября 2019 года срочники теперь имеют право на досрочное увольнение со службы при наличии оснований.