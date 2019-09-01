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Рогозин предложил размещать на линиях электропередач цветные шары-маркеры

Это целесообразно сделать с целью, чтобы вертолеты их не задевали во время полетов, отметил генеральный директор Роскосмоса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил обозначать линии электропередач над водой цветными шарами-маркерами, чтобы вертолеты их не задевали во время полетов. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Эти провода над реками и озерами практически не видны. <...> Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", - написал глава госкорпорации.

По словам Рогозина, ему неоднократно самому "при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться".

Рогозин является частным пилотом вертолета, соответствующее свидетельство было ему выдано "Росавиацией" 6 февраля 2015 года. Освоил вертолеты "Робинсон", "Еврокоптер" и "Ансат".

Частный двухместный вертолет упал в Клязьминское водохранилище в субботу. По данным МЧС, он задел линии электропередачи и упал в воду в 50 м от берега. На борту находились 52-летний владелец воздушного судна и его 31-летний сын, они оба погибли. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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