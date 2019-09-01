Самый населенный штат Индии объявил о полном запрете пластиковых пакетов

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Правительство крупнейшего по населению индийского штата Уттар-Прадеш (порядка 200 млн человек) запретило с 1 сентября все пластиковые пакеты толщиной менее 50 микрон, в которые магазины обычно расфасовывают пищевые продукты и другие товары. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, правительство штата выпустило распоряжение, по которому нарушителям запрета грозит штраф до 100 тыс. рупий ($1,4 тыс.), а за систематическое нарушение запрета - тюремное заключение до шести месяцев.

Как отмечает телеканал, правительство региона заявило о жестких мерах против чиновников, не выполнивших запрет на пластик, а полиция открыла прямую телефонную линию, по которой любой гражданин может сообщить о нарушении запрета. "Люди могут проявить инициативу и позвонить по этому номеру, чтобы сообщить о производстве или поставках пластика в городе", - заявил начальник полиции столицы штата, города Лакхнау, Каланидхи Найтхани, который добавил, что личность информаторов раскрываться не будет.

Уттар-Прадеш стал первым штатом Индии, который откликнулся на призыв премьер-министра Нарендры Моди начать в стране "антипластиковую революцию".

В традиционном радиообращении к нации 26 августа Нарендра Моди призвал всех граждан начать со 2 октября, когда страна будет отмечать 150-ю годовщину со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948), массовую кампанию по борьбе с одноразовыми изделиями из пластика и отходами из этого материала. Премьер также потребовал от торговцев и владельцев магазинов предоставлять покупателям пакеты и сумки из материалов, которые не вредят экологии. "В этом году мы будем отмечать день рождения Ганди как день избавления Индии от пластика", - заявил он.

Как отмечают эксперты, использование одноразовых пластиковых пакетов является серьезной проблемой для окружающей среды во всем мире. В конце прошлого года Международный валютный фонд указал, что к 2050 году в океанах планеты "накопится больше пластика, чем рыбы (по весу). Этот прогноз вызвал большую тревогу в мире, экологи во многих странах стали настойчивее поднимать вопрос о запрете использования полиэтиленовых пакетов.

Сумки из этого материала являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких видов мусора - в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобный мусор влияет на морскую фауну: по данным международной экологической организации "Гринпис", пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибает свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч животных.