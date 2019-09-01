Мировые СМИ поздравили ТАСС со 115-летием, подчеркнув важность сотрудничества

"ТАСС - агентство с многолетней историей и большим влиянием на международной арене, а также хороший друг и надежный партнер. За более чем 60 лет неувядающая дружба между нашими агентствами стала образцом партнерских отношений между СМИ", - отметил в поздравительной телеграмме на имя генерального директора ТАСС Сергея Михайлова президент китайского агентства "Синьхуа" Цай Минчжао. "Агентство "Синьхуа" намерено и впредь развивать сотрудничество с ТАСС, расширять сферы взаимодействия, стимулировать укрепление российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эру, продвигать роль СМИ как моста между нашими культурами", - добавил он.

"Наши два агентства связывает история продолжительного сотрудничества, начиная с первого соглашения, подписанного между ТАСС и предшественником Agence France-Presse - агентством Гавас в 1924 году", - подчеркнул в своем послании генеральный директор французского Agence France-Presse Фабрис Фрис. "ТАСС остается крайне важным партнером AFP, предоставляющим нашим журналистам в Москве оперативную и достоверную информацию о событиях, происходящих в России и странах, входивших в Советский Союз. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - указал он.

"За 115 лет существования агентства ТАСС в России произошли потрясающие события и перемены, - отметил в своем поздравлении президент американского информационного агентства Associated Press Гэри Прюитт. - То, что ТАСС задокументировал более века российской истории, - это действительно замечательное достижение. От имени АП я хотел бы поздравить вас и агентство с этой важной годовщиной. Мы рассчитываем на продолжение совместной работы в областях, которые представляют взаимный интерес".

Поздравления в честь юбилея прислало и британское агентство Reuters, отметив традиционную скорость корреспондентов ТАСС в передаче важных новостей. "Reuters уполномочен поздравить ТАСС со 115-летием. Дорогие друзья, все это время вы создавали и создаете важные и самые быстрые новости-молнии из Советского Союза, а теперь из Российской Федерации. Мы уважаем ваш труд и желаем всего хорошего", - написал в поздравлении ТАСС руководитель редакции Reuters по Великобритании и Ирландии Гай Фолконбридж, который сам работал в России с 1999 по 2012 год.

Надежный источник

Генеральный директор казахстанского агентства Казинформ Аскар Умаров в телеграмме написал: "Более 100 лет занимая свое место в мировом информационном пространстве, ТАСС стал надежным и авторитетным источником информации, благодаря своей непредвзятой позиции. Для многих агентств вы являетесь достойным примером, поскольку коллектив ТАСС отличается высоким профессионализмом и мастерством в плане быстрого и точного освещения важных событий в мире, и Казинформ высоко ценит ваш опыт в медиапространстве".

"ТАСС служит надежным источником информации о политике, культуре и других ключевых аспектах жизни России, - указал президент японского агентства Киодо Тору Мидзутани. - Мы выражаем уверенность в продолжении дружественных отношений сотрудничества, основанных на совместной долгой истории, на протяжении которой агентства помогали народам двух стран углублять взаимопонимание посредством журналистской работы".

Исполнительный директор британского холдинга Press Association Group Клайв Маршалл в своей телеграмме передал генеральному директору и всему коллективу ТАСС "наилучшие пожелания по случаю 115-летнего юбилея".

Председатель правления азербайджанского агентства АзерТАдж Аслан Асланов подчеркнул, что за годы деятельности ТАСС прошел большой путь развития и стал брендом в мировой новостной индустрии. "Можно с полной уверенностью сказать, что агентство ни разу не изменило своим стандартам и принципам, и это заслуживает огромного уважения. ТАСС стал настоящей школой для многих поколений журналистов, формируя у них не только профессиональные, но и высокие человеческие качества, чувство ответственности, стремление к постоянному совершенствованию. Агентство и само не стоит на месте, находится в постоянном творческом поиске, активно использует в работе новейшие технологии, стараясь не только идти в ногу со временем, но и опережать его", - отмечается в поздравлении.

Как указал директор армянского агентства Арменпресс Арам Ананян, "ТАСС является одним из ведущих игроков международного информационного поля, оставаясь на гребне инновационной волны в нашем быстро меняющемся мире". "Нам отрадно, что наш главный информационный партнер в России не только с присущим ему профессионализмом преодолевает вызовы сегодняшней индустрии новостей, но и уверенно осваивает горизонты нового мира цифровых технологий и искусственного интеллекта, мира, в котором от новостных агентств требуется информация здесь и сейчас", - подчеркнул Ананян.

В своем послании генеральный директор белорусского агентства БелТА Ирина Акулович указала, что на протяжении всей своей истории ТАСС играет значимую роль в жизни страны и подает пример оперативной и качественной работы. "Коллектив агентства объединяет настоящих профессионалов, людей талантливых, энергичных, инициативных. Опираясь на их творческий потенциал, используя новейшие технологии, агентство ежедневно подтверждает свои лидерские позиции на мировом медиарынке", - добавила она.

Высокий профессионализм

Директор таджикского агентства Ховар Саидали Сиддик назвал символичным совпадение дня основания ТАСС с Днем знаний. "Информация - это знания, и новостной конвейер одного из старейших и крупнейших в мире информационных агентств вот уже более века несет людям эти знания. От материалов корреспондентов ТАСС веет прекрасным знанием своего дела, высоким профессионализмом и верностью принципам журналистики", - говорится в его поздравительном письме. Сиддик отметил, что ТАСС сыграл значимую роль в жизни всех стран СНГ, в том числе Таджикистана, и выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление дружеских связей и плодотворного сотрудничества двух агентств.

Директор киргизского агентства Кабар Кубанычбек Таабалдиев выделил важную роль, которую играет ТАСС в создании и устойчивой работе Всемирной ассоциации русскоязычной прессы, а также ряда других международных журналистских организаций. "ТАСС является ядром в Информсовете СНГ и Ассоциации национальных информационных агентств, во многом инициируя в них совместные проекты и их реализацию. Международные связи и сотрудничество ТАСС с другими ведущими медийными ресурсами мира показывает, насколько большой потенциал имеет агентство", - отметил он, пожелав коллективу ТАСС дальнейшего профессионального роста, новых исторических достижений, благополучия и процветания.

Успехов в реализации творческих планов пожелал сотрудникам ТАСС и генеральный директор узбекского агентства УзА Абдусаид Кучимов. "Никакая другая организация не может быть так крепко связана с историей своего государства, как главное информационное агентство. Поэтому это не только ваш праздник, но и праздник страны, я бы сказал, всей журналистской братии России", - заметил он.

Свои поздравления коллективу ТАСС направили коллеги из молдавского агентства Молдпрес. "Желаем вам дальнейших успехов, активного развития и процветания, надеемся на укрепление взаимного плодотворного сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.

Генеральный директор ведущей китайской газеты "Жэньминь жибао" Ли Баошань в своей телеграмме подчеркнул: "С момента основания ТАСС всегда шел прямо к своей цели. Сегодня его корреспондентская сеть простирается по всему миру. Публикуемая ТАСС информация охватывает все события, происходящие в России и мире, пользуется положительной репутацией в медиасфере, что является результатом высокого профессионализма сотрудников. Мы рассчитываем и дальше вести наши страны в новую эру российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

"Мы высоко ценим отношения дружбы и сотрудничества с ТАСС, - указал, в свою очередь, главный редактор китайской газеты "Гуанмин жибао" Чжан Чжэн. - Под стратегическим руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина все мы неустанно вносим вклад в развитие российско-китайских обменов в гуманитарной сфере".

Поздравления также поступили от руководителей японских общественного телевидения NHK и агентства Дзидзи, азербайджанского агентства Тренд, словацкого агентства ТАСР, болгарского агентства БТА.