Форум социальных предпринимателей СКФО пройдет в Карачаево-Черкесии в октябре

ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Форум социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа пройдет на курорте Архыз Карачаево-Черкесии в октябре для обучения предпринимателей правилам устойчивости бизнеса. Об этом ТАСС сообщил замминистра экономического развития КЧР Мурат Унежев.

"11 октября 2019 года планируется проведение II форума социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа в Карачаево-Черкесской Республике", - рассказал Унежев.

Форум пройдет на всесезонном курорте Архыз и соберет бизнесменов СКФО на одной площадке. "Задача данного форума - научить людей делать свое дело так, чтобы она была жизнеспособным в среднесрочной долгосрочной перспективе, то есть не только благотворительность, не только социальная польза, но и реальные бизнес-устойчивость всей деятельности. Кроме того, приоритетом социальных преобразований, осуществляемых последнее время является обеспечение условий для общественного развития каждого и улучшения качества жизни граждан, - добавил замминистра.

Первый форум социальных предпринимателей СКФО прошел на курорте "Архыз" в октябре 2018 года. Его участниками стали более 200 человек. В программе - круглые столы и пленарные заседания, на которых обсуждаются новые подходы и инструменты для решения задач социально-экономического развития Северного Кавказа, рассматриваются меры господдержки предпринимательства, механизмы кредитования. Организуются мастер-классы и тренинги по социальному проектированию, изучению опыта других регионов России и стран Европы.

Форум проводится в рамках реализации государственной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Он организован Минэкономразвития Карачаево-Черкесии и республиканским Центром поддержки предпринимательства.