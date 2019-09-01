Посол России в КНДР принял работу по реконструкции мемориала советским воинам

ПХЕНЬЯН, 1 сентября. /ТАСС/. Строители города Хамхына завершили капитальную реконструкцию мемориала советским воинам, павшим в боях за освобождение Кореи. Российский посол России в КНДР Александр Мацегора принял эту работу, сообщило в воскресенье посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook, поместив также фотографии реконструированного памятника.

Как уточняет дипмиссия, "этот крупнейший из возведенных в КНДР комплексов такого рода был открыт в 1947 году, когда отмечалась вторая годовщина изгнания японских колонизаторов". "Хамхынский "Парк Освобождения" жестоко пострадал во время войны 1950-1953 годов, но наши корейские друзья воссоздали памятник и затем все эти годы бережно ухаживали за ним", - подчеркивается в сообщении.

"В 2019 году корейская сторона выделила материалы, технику и рабочую силу, а все финансирование обеспечила Москва с тем, чтобы в преддверии 75-й годовщины [Победы в Великой Отечественной войне] не просто отремонтировать мемориал, а вернуть ему первозданный вид, - поясняет российское диппредставительство. - Посольство взяло на себя всю организацию этого дела, составление проекта и контроль за качеством".

По информации посольства, при реконструкции в Хамхыне строители восстановили и обновили Арку Освобождения, исполненный в виде якоря Монумент Освобождения, могильные плиты, под которыми лежат 174 героя - краснофлотцы, бойцы и офицеры Советской армии. "Помним вас, ребята, спите спокойно. Все, что можем", - добавило посольство РФ в КНДР.