Упрощенное получение водительских прав на Хайнане набирает популярность у туристов

ХАЙКОУ, 1 сентября. /ТАСС/. Упрощенная схема получения временных водительских удостоверений набирает популярность среди туристов в провинции Хайнань. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

Упрощенная схема получения водительского удостоверения для иностранных граждан, а также жителей Гонконга, Макао и Тайваня начала действовать с 1 августа этого года. Если за первые несколько дней такой документ получил всего один турист из Италии, то за первый месяц удостоверения были вручены уже 37 гостям острова.

Туристы, приезжающие на короткий срок, смогут получить удостоверение для вождения легковых автомобилей сроком на три месяца. Для этого им необходимо предъявить паспорт, водительское удостоверение своей страны с переводом на китайский язык и две фотографии. При этом им не требуется проходить медицинский осмотр, а сама процедура занимает около пяти минут.

Те туристы, которые планирует пробыть на острове более трех месяцев, могут продлить водительское удостоверение на более длительный срок до одного года при условии, что он не превышает времени их пребывания на Хайнане, установленного в визе.

В настоящее время в международном аэропорту Феникс города Санья, а также в воздушной гавани города Хайкоу Мэйлань действуют отделения транспортной полиции, где туристы могут оформить временные водительские удостоверения. Аналогичные пункты вскоре будут открыты в портах и других местах для повышения доступности процедуры.

Кроме того, власти планируют открыть онлайн-сервис для подачи заявлений на временные водительские удостоверения, а также теоретические курсы по правилам дорожного движения в КНР для разъяснения их особенностей иностранным гражданам. Для тех водителей из-за рубежа, кто пожелает получить обычное водительское удостоверение Китая сроком 6 лет, транспортная полиция Хайнаня планирует в ближайшем будущем создать возможность сдать теоретические экзамены по правилам вождения на английском и французском языках.