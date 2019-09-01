В Любляне зажгли Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата

ЛЮБЛЯНА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская делегация в столице Словении зажгла Вечный огонь, привезенный с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает кореспондент ТАСС.

Частица Вечного огня была доставлена в Словению ранним утром в сопровождении почетного караула спецрейсом из Москвы. Торжественная церемония зажжения прошла в пригороде Любляны, где находится памятник "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который в 2016 году открыли в Любляне президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор.

Российскую делегацию на воскресной церемонии, которая была приурочена к началу Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, возглавил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Именно он зажег Вечный огонь.

В российскую делегацию вошли представители МИД, Минобороны и Минкультуры России, а также руководства Российского исторического общества. От имени Словении в зажжении Вечного огня приняли участие председатель Государственного совета (верхней палаты парламента) Алойз Ковшца, министр труда Ксения Клампфер, министр культуры Зоран Познич, парламентарии и власти Любляны.

Общая память

"История дана нам для того, чтобы мы делали из нее выводы, чтобы мы ориентировались сегодня и строили нашу жизнь для нас, для наших детей и внуков, исходя из ее уроков, - заявил Толстой, открывая церемонию. - Россия, а тогда Советский Союз, внесла основной вклад в дело разгрома фашизма в Европе, и попытки переписать нашу общую историю сегодня недопустимы. Сегодняшнее событие - дань памяти всем, кто отдал свои жизни для борьбы со злом. Очень важно, чтобы сегодня граница между добром и злом не исчезала, чтобы она была в душе и сердце каждого человека, независимо от того, в какой стране он живет".

В свою очередь Ковшца указал на важность состоявшейся церемонии как символа исторической связи России и Словении. "Сегодняшняя церемония - дань уважения как самим павшим, так и переломным событиям прошлого, ознаменовавшим исторические связи между Россией и Словенией, - отметил он. - С момента признания Москвой независимости Словении между нашими странами сплетены тесные узы дружбы и сотрудничества. Москву и Любляну связывают добрые отношения, которые традиционно находятся на высоком уровне и носят дружественный характер, РФ является важным экономическим и стратегическим партнером Словении".

О дружбе между народами двух стран и необходимости совместно отстаивать правду о Второй мировой высказались и другие участники церемонии - руководитель Федерального архивного агентства, член президиума Российского исторического общества Андрей Артизов, посол РФ в Словении Доку Завгаев, мэр Любляны Зоран Янкович, председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев и словенский генерал-майор Алойз Штайнер.

Завершило торжественную церемонию исполнение партизанской словенской песни "Тихое озеро" и российской песни "Журавли", посвященной солдатам, павшим в Великую Отечественную войну.

О памятнике

Монумент, у которого был зажжен Вечный огонь, представляет собой скульптурную композицию в виде журавлей, устремленных в небо. Он был торжественно открыт в мемориальном комплексе "Жале" во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году.

В годы Первой мировой войны на территории Словении в австро-венгерских лагерях для российских военнопленных погибли не менее 10 тыс. наших соотечественников. Во время Второй мировой более 5 тыс. советских военнопленных скончались от голода и болезней в концентрационном лагере Stalag XVIII-D в городе Марибор на северо-востоке Словении.