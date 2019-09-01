Папа Римский застрял в лифте и опоздал к воскресной проповеди

ТАСС, 1 сентября. Папа Римский Франциск опоздал к традиционной воскресной проповеди, объяснив это тем, что застрял в лифте. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

"Я должен извиниться за опоздание, но я застрял в лифте на 25 минут", - приводит агентство его слова. Папа Римский также отметил, что на помощь к нему пришли пожарные.

В результате инцидента проповедь началась на десять минут позже, уточняет агентство Reuters.

Проповедь традиционно проходит по воскресеньям на площади Святого Петра. Папа Римский ведет ее из окна последнего этажа здания Апостольского дворца.