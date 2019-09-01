Школа № 1 Беслана может стать памятником федерального значения

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Статус памятника федерального значения могут придать школе № 1 города Беслана в Северной Осетии, где в 2004 году произошел теракт. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщила представитель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

"В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на ее территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства", - сказала Гадиева.

В 2016 году школа получила статус вновь выявленного памятника республиканского уровня.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.