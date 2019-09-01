Путин 2 сентября ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 сентября прибудет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

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Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Глава государства также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения", - говорится в сообщении.

Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун.