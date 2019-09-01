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Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции

Специалисты расследуют причины инцидента

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Сбой в системе представления планов полетов во Франции привел к массовым задержкам рейсов на всей территории страны. Об этом сообщает в воскресенье Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC).

"Компьютерный сбой произошел сегодня ночью примерно в 02:30 (03:30 мск) в системе автоматического представления перед взлетом планов полетов в центры управления", - говорится в заявлении ведомства. В нем подчеркивается, что это никак не сказалось на безопасности пассажиров.

После 11:30 (12:30 мск) работу системы удалось восстановить. Сейчас специалисты DGAC расследуют причины этого инцидента.

"Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. Сегодня, учитывая трафик во французских аэропортах, а также накопившиеся сдвиги в расписании, задержки должны постепенно уменьшиться в течение дня", - отмечают в управлении.

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