Башкирский геопарк первым в РФ вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Совет ЮНЕСКО единогласным решением включил геопарк "Янган-Тау", расположенный в Башкирии, в глобальную сеть геопарков. Руководство объекта считает, что это позволит повысить турпоток в три раза, сообщает пресс-служба главы республики.

"1 сентября в Индонезии единогласным решением Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО геопарк "Янган-Тау" первым в России и на всем постсоветском пространстве вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Сейчас разработана стратегия развития геопарка, направленная на увеличение турпотока в три раза за 5 лет. Для этого планируется строительство дорог и инфраструктуры, открытие музеев. "С тех пор, как мы получили статус республиканского геопарка, турпоток увеличился в два раза. Кроме того, мы представили геопарк "Янган-Тау" в десятках стран, к нам приезжают мировые светила науки и специалисты высочайшего уровня из разных стран мира", - цитирует пресс-служба директора санатория "Янган-Тау" Альфреда Акбашева.

Геопарк "Янган-Тау" создан в 2017 году и располагается на территории Салаватского района республики. Он объединяет объекты геологического, биологического, исторического и культурного наследия. На территории геопарка расположены разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау, считающиеся геологическими объектами международного значения из-за уникальных слоев, возраст которых достигает 10 млн лет. Власти региона также планируют создать геопарк "Торатау" на территории башкирских шиханов.

Программа ЮНЕСКО по поддержке создания всемирной сети национальных геопарков действует с 2002 года. В 2004 году создана глобальная сеть геопарков, в которую включены 147 объекта в 41 стране мира. Геопарки с международным статусом становятся культурными, научными, образовательными центрами в области наук о Земле, раскрывая совокупность геологических, ландшафтных, исторических, техногенных и других особенностей конкретных регионов.