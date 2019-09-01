Вышинский заявил о политизированном подходе к его делу при президентстве Порошенко

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 1 сентября. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский считает свое освобождение после президентских выборов на Украине свидетельством политизированного подхода к его делу в период руководства страной Петром Порошенко. Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале " Россия-1 ".

"Глупо отрицать, что после выборов в моей судьбе произошли серьезные изменения. Это говорит об одном: что все, что было при Порошенко, была политическая история. Если начинать разбираться в рамках права, все [дело] рухнет, рассыплется и точно будет доказано, что я невиновен", - сказал он.

Вышинский процитировал в телеэфире материалы своего дела, согласно которым "конечной целью" его деятельности "должно было стать значительное ослабление Украины вплоть до полного уничтожения как суверенного и независимого государства и вхождения в состав Российской Федерации". "С ума можно сойти, когда читаешь, что при помощи 72 статей я пытался разрушить государство Украина", - прокомментировал он.

Говоря о своем психологическом состоянии во время заключения, журналист отметил: "В какие-то минуты мне казалось, что я один, а с другой стороны, я в какой-то момент подумал, <...> [что] oгромное количество людей за меня болеют, ждут и делают все для того, чтобы меня освобождали".

Вышинский также рассказал об условиях своего содержания. "Малоподвижный образ жизни, поскольку прогулка - один час в день всего, но этот час нужно использовать очень интенсивно для того, чтобы дальше остальные 23 часа, когда ты ходишь по помещению, точно не потерял двигательный тонус, а для оперированного колена это очень важно, - сказал он. - Маленькая радость - у нас был кот в камере, сокамерник, как мы его называли".

По решению суда журналист в среду был освобожден из-под стражи. Задержан он был Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.